আইনজীবী মারা গেলে বেনেভোলেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলণ করবেন যেভাবে

বেনেভোলেন্ট ফান্ড এর টাকা পেতে যে সকল ডকুমেন্ট আবশ্যকঃ

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত মূল মৃত্যু সনদ/বার সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।



বার সমিতি প্রদত্ত মূল Condolence Resolution / বার সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।



গ্ৰীৰ্ণ বই/গ্রীণ বই সমূহ।



মৃত অ্যাডভােকেট-এর পাসপাের্ট সাইজ ছবি ।



নমিনী/নমিনীগন-এর পাসপাের্ট সাইজ ছবি।

বেনেভোলেন্ট ফান্ডের দরখাস্তের নমুনা ফরম:-

Bangladesh Bar Council

Form of Application for grant out of the

Benevolent Fund

1.Name of the deceased Advocate

2.Father’s Name

3.Present Address with Phone/Mobile Number :

4.Date of Enrolment

5.Date of Death (Death Certificate from City Corporation/ Pourasavo/Union Parishad to be enclosed)

6.Name of the Bar Association of the Advocate was attached

7.Name of Nominee/Nominees

8.Name of family members Applicant(s) (In case of no nominee)

: Sl. No. । Name । Age । Relationship with Deceased Advocate । Occupation

9.Signature of the applicant(s)/nominee(s) :

Certified that the statement made in the application are true to my knowledge.

Secretary

—–Bar Association

(Seal)

Enclosure: 1. Death Certificate from City Corporation/Paurasava/Union Parishad.

2. Condolence resolution of the Bar Association.

3. Green Book (Receipt Book) issued by Bar Council.

4. One copy of Passport size photo of the deceased Advocate.

5. One copy of Passport size photo of Nominee(s)/Applicant(s).

আইনজীবীর নমিনী নিয়ােগ না করে থাকলে যে সকল ডকুমেন্ট আবশ্যকঃ

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত অ্যাডভােকেট-এর মূল ওয়ারিশন সনদ/ বার

সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।

সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।

ওয়ারিশ/ওয়ারিশগণের পাসপাের্ট সাইজ ছবি।



মূল দরখাস্তের ৭নং-এ নমিনীর নাম লিখতে হবে।



মূল দরখাস্তের ৮নং-এ প্রত্যেকটি কলাম পূরণ করতে হবে।



মূল দরখাস্তের ৯নং-এ মৃত অ্যাডভােকেট-এর সকল ওয়ারিশ স্বাক্ষর করবেন (১৮ বছরের নীচে বয়স হলে স্বাক্ষর করার প্রয়ােজন নেই।



প্রদত্ত নমুনা মােতাবেক কার্টিজ পেপারে ওয়ারিশগণ কর্তৃক সম্পাদিত ক্ষমতার্পণ পত্র। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতার্পণ পত্রে ক্ষমতা গ্রহণকারী ও ক্ষমতা অর্পণকারী ওয়ারিশগণের স্বাক্ষরের সঙ্গে মূল দরখাস্তের ৯নং-এর স্বাক্ষর একই রকম হতে হবে (১৮ বছরের নীচে বয়স হলে স্বাক্ষর করার প্রয়ােজন নেই)।



প্রদত্ত নমুনা মােতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নাবালক অর্থাৎ ১৮ বছরের নীচে বয়সী ওয়ারিশ / ওয়ারিশগণের অংশের ব্যাপারে অঙ্গীকার নামা।

আইনজীবীর রেখে যাওয়া নমিনী মারা গেলে যে সকল ডকুমেন্ট আবশ্যকঃ

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নমিনীর মূল মৃত্যু সনদ/বার সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।



সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত নমিনীর মূল ওয়ারিশন সনদ/বার সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি।



মৃত নমিনীর ওয়ারিশ/ওয়ারিশগণের পাসপাের্ট সাইজ ছবি।

নমিনী পরিবর্তনের দরখাস্তের নমুনা ফরম:-

Bangladesh Bar Council

Application form for change of nominee to receive grant out of the

Benevolent Fund

To

The Chairman

Bangladesh Bar Council

Bar Council Bhaban

Shahbag, Dhaka – 1000.

Dear Sir,

I am a contributor to the Benevolent fund Scheme of the Bar Council. I wish to change my nominee. Please arrange to substitute the name of my present nominee in place of former nominee.

Name (In Block Letter) : Father’s Name : Date of Enrolment : Date of Permission to practice in the :

High Court Division

License / Green Book (Receipt Book) :

Sl. Number (Issued by the Bar Council)

Mailing Address :

Permanent Address :

Phone / Mobile Number : Name of former Nominee :

(With Relation & photo)

Name of Present Nominee :

(with Relation & photo)

NID No. :

Yours faithfully

Date :

Advocate

………………. Bar Association

Remarks of the Secretary of the concerned Bar Association.

Secretary

………………….. Bar Association

(Seal)

Enclose:

(i) A receipt of payment of application form fee for changing nominee of Tk. 500.00 (Being pay A/C no. 34120306 by pink slip/P.O/D.D No ……………………….… of the Bank …………………….……Branch ……………..…. Dated ………/……../……….) ।