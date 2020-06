আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কাছে খোলা চিঠি

Share

মমতাময়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষানবীশ আইনজীবীদের দাবী অনতিবিলম্বে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তির….

সারা বাংলাদেশের শিক্ষানবীশ

আইনজীবীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন “মরাল বাংলাদেশ”

(Movement For The Rights Of The Apprentice Lawyers Bangladesh )

নামে একটি সংগঠন।

আমাদের পেশাগত সনদ পেতে তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় কিন্তু সমস্যা এখানে নয় সমস্যা হচ্ছে উচ্চ আদালতের রায়ে নির্দেশনা রয়েছে যে,আমাদের পেশাগত সনদ প্রদানের সর্বোচ্চ সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতি বছর অন্তত একটি পরীক্ষা সম্পূর্ণ করবে কিন্তু কোনো ভাবেই তা করা হচ্ছেনা

সর্বশেষ নানা আন্দোলনের পর গত

ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে একটি পরীক্ষা হলেও অনেকেই সেই এম সি কিউ ধাপটি অতিক্রম করে এখন রিটেনের অপেক্ষায়

কিন্তু বিদ্যবান করোনা পরিস্থিতির কারনে সেই পরীক্ষা নিয়ে সনদ প্রার্থীরা হতাশায় ভুগছেন

উল্লেখ্য এই প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই গত পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে শুধু পেশাগত সনদের অপেক্ষায় আছেন এবং একটি সনদের অভাবে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন

তাই বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে রবি বলেন আমরা মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী ও বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে যারা কমপক্ষে একটি ধাপের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি তাদের কালক্ষেপন না করে অনতিবিলম্বে আইনজীবী হিসিবে তালিকাভুক্তির এবং উচ্চ আদালতের পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনার যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের

আর এতে করে আমরা অন্তত দুবেলা দু মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবো এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে সর্বাত্বক সহোযোগীতা করতে পারবো

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু।

