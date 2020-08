করোনাভাইরাস (কোভিড–১৯) চলাকালীন লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হত্যার শামিল।

Share

বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার,তা বাংলাদেশ সংবিধান প্রত্যেকটি নাগরিককে প্রদান করেছে, শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা এর বাইরে এটা চিন্তা করা নিতান্তই অর্থহীন ও বিবেকহীন বটে, জীবন-মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে এবং আইনের ছাত্র হিসেবে সকল আইনজীবী এবং আমাদের সম্মানীত বার কাউন্সিলের অভিভাবকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে ২৬/০৯/২০২০ তারিখের যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে এই প্যানডেমিক সিচ্যুয়েশন এবং লিখিত পরীক্ষার নেওয়ার মধ্যেে অমানবিকতার যে বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠেছে তারই আইনগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এই ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে করার চেষ্টা করেছি, এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত মতামত ২৬/০৯/২০২০ তারিখে বা কভিড ১৯ চলাকালীন সালে MCQ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে তা ” এ সংবিধান সম্মত নয় এবং দণ্ডবিধি,১৮৬০ অনুযায়ী হত্যার অপরাধের শামিল হতে পারে তারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো।

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ,নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন,২০১৮ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী —-

১)যদি কোন ব্যক্তি সংক্রামক জীবাণু বিস্তার ঘটান, বিস্তার ঘটাতে সহায়তা করেন বা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অপর কোন ব্যক্তি সংক্রমিত ব্যক্তির স্থাপনার সংস্পর্শে আসার সময় সংক্রমণের ঝুঁকি বিষয়টি তাহার নিকট গোপন করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

২)যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত অপরাধ করে তাহলে ৬ মাসের কারাদন্ড অনূর্ধ্ব ১লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে।

সেমতে এই মহামারীর মধ্যে একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী নিজে কভিড ১৯ এ আক্রান্ত হলেও জেনেশুনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে কারণ বার কাউন্সিলের পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি সমগ্র জাতির সামনে পরিষ্কার যে, তিন বছর একটি পরীক্ষার সকল পদ্ধতি শেষ করতে পারেনা, জীবনের তাগিদে ও বাস্তবতার নিরিখে এই মহামারী আইন কে পাস কাটিয়ে সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক।

সে নিজেও মৃত্যুর ভয় করবে না এবং তার দ্বারা অন্য কেউ আক্রান্ত হবে তা নিয়ে সে ভাববে না, যেহেতু বাংলাদেশের পেক্ষাপটে দশ হাজার জনের করোনা পরীক্ষা করলে কমবেশি আড়াই হাজার জন করোনা রোগী চিহ্নিত হয়, তাহলে শিক্ষানবিশ আইনজীবী অর্থাৎ তের হাজার শিক্ষানবিশ আইনজীবী লিখিত পরীক্ষর্থীর মধ্যে কতজন আক্রান্ত হতে পারে তা একজন সচেতন মানুষের কাছে পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি।

কেন বার কাউন্সিল ২৬ তারিখেই নয় বরং এই করোনাভাইরাস (কোভিড–১৯) এর মধ্যে বা প্যানডেমিক চলাকালীন পরীক্ষা নেওয়া হত্যার শামিল।

দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৩০৭ ধারা অনুযায়ী —

“Whoever does any act with such………… or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of muder”

Means of Knowledge

“The fact of knowing about something, general understanding or familiarity a subject, place, situation etc,

Awareness of a particular fact or situation, a state of having been informed or made aware of something.

Synonyms : awareness, cognizance, ken,knowing.

According to Cambridge Dictionary (UK)” Understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either known by one person or by people Generally.”

Awareness, understanding, or information that has been obtained by experience or study, and that is either in a persons mind or possessed by.

যেহেতু বার কাউন্সিলের পরিষ্কার” KNOWLEDGE” আছে যে, যদি কোন শিক্ষানবিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাহলেই প্যানডেমিক মুহূর্তে “কভিড ১৯”আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তাই বাংলাদেশ বার কাউন্সিল পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন *Attempt to murder* এর শামিল নয় কি???

যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে এই করোনাভাইরাস এ তাহলে প্রথমে তার দণ্ডবিধির আইন ১৮৬০ এর ২৯৯ ধারা অনুযায়ী এবং পরবর্তীতে ৩০০ ধারা এর ৪র্থ শর্ত এর সহিত সামঞ্জস্য বিধায় শিক্ষানবিশ আইনজীবীদেরকে হত্যা( খুন) করা হয়েছে বলে গণ্য হবে তাই নয় কি??

দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৯ ধারা অনুযায়ী—-

“Whoever causes death by doing an act……………

with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide.

দন্ডবিধির ১৮৬০ এর ৩০০ ধারা অনুযায়ী—

Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder,if the act by which the death is caused

Fourthly. —- If the person committing the act knows that it is imminently dangerous that it must, in all probability, cause death..,……,…. and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death……. as aforesaid.

Section 11 of Penal Code

Person

The word “person ” includes any Company or Association, or body of persons, whether incorporate or not.

উপরের আইনগত বিশ্লেষণ থেকে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না বার কাউন্সিল এর পরীক্ষা নেওয়ার ফলাফল প্রাথমিকভাবে * Attempt to murder * এবং যদি লিখিত পরীক্ষা নেয় এবং সেখানে যদি কোন শিক্ষানবিশ আইনজীবী মৃত্যুর মুখে পতিত হয় এজন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হত্যার জন্য দায়ী নয় কি??

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী —

“No person shall be deprived of life and personal liberty save in accordance with law “

জীবনরক্ষার যে অধিকার অর্পণ করেছে, তা যদি মৌলিক অধিকার হয়ে থাকে এবং শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা যদি মানুষ হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে উক্ত মৌলিক অধিকার থেকে শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা বঞ্চিত হবে না এটাই স্বাভাবিক নয় কি???

——————————-

