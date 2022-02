নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী রবিবার ১৩/০২/২০২২ ইং তারিখে ঢাকা বারে নবীন আইনজীবীদের আইডি কার্ড বিতরণ করা হবে ।

DHAKA BAR ASSOCIATION NEWS

Identity Cards of the new Advocates of DBA will be distributed on 12Feb, from 10am-2pm. Pls collect within time.

ABDUL BATEN, President,

HOZRAT ALI,GS

“নতুন তালিকাভুক্ত আইনজীবীরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সিমিতির সদস্য হয়ে দেশের জেলা আদালতগুলোতে আইন পেশায় যুক্ত হতে পারবেন।”

চলতি বছরের ২৫ জুলাই থেকে মৌখিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারীর ঊর্ধ্বগতির কারণে এর ১০ দিন আগে অর্থাৎ ১৫ জুলাই জরুরি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা স্থগিত করা হয়।

পরে গত ৩১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট অডিটোরিয়াম ও জাজেস স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ধাপে ধাপে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।এর আগে গত বছর ১৯ ডিসেম্বর আইনজীবী অন্তর্ভুক্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

তবে পাঁচটি কেন্দ্রে ‘বিশৃঙ্খলার’ অভিযোগ তুলে সেগুলোর লিখিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়। পরে চলতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই পাঁচটি কেন্দ্রের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে লিখিত পরীক্ষায় ৫ হাজার ৩৩৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন।

এই ৫ হাজার ৩৩৫ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীর সঙ্গে বিগত দুই মৌখিক পরীক্ষায় আটকে পড়া প্রার্থীরা এবার মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে একজন প্রার্থী তিনবার সরাসরি মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন।