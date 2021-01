দুইটি মামলা একত্রে শুনানি করার জন্য বদলি মিস কেসের দরখাস্ত!

মোকামঃ রাজশাহীর জেলা জজ আদালত

বদলী মিস মামলা নং ১০/২০২১

এম এস মিরাজ

পিতা:-মৃত- আব্দুল জব্বার

সাং- মির্জাপুর

থানা- মতিহার

জেলা- রাজশাহী। ………………… বাদী

বনাম

আব্দুল করিম

পিতা:- মৃত- আব্দুল জলিল

সাং- মির্জাপুর

থানা- মতিহার

জেলা- রাজশাহী। ………………বিবাদী

বিষয়ঃ- দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২৪ ধারার অধীন দরখাস্তকারী পক্ষের আবেদন।

বিনীত নিবেদন এই যে , ১।দরখাস্তকারী বাদী স্বরুপে প্রতিপক্ষকে বিবাদী হিসেবে পক্ষভুক্ত করিয়া মোকাম রাজশাহীর প্রথম যুগ্ন জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১০/২০২১ দায়ের করেন।

২।প্রতিপক্ষ বাদী স্বরুপে অত্র দরখাস্তকারীকে বিবাদী হিসেবে পক্ষভুক্ত করিয়া মোকাম রাজশাহীর সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৫/২০২১ দায়ের করেন।

৩। বর্তমানে উভয় মামলা চুড়ান্ত শুনানি পর্যায়ে রয়েছে।

৪। উভয় মামলার নালিশী সম্পত্তি এবং পক্ষগণ এক।

৫।উপরোক্ত মোকদ্দমা দুইটি আলাদা ভাবে নিস্পত্তি হইলে একটি মামলার সিদ্ধান্ত অন্যটিকে ক্ষতিকর ভাবে(Adversely affect) প্রভাবিত করিবে।

৪। উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে মোকাম রাজশাহীর প্রথম যুগ্ন জেলা জজ আদালত হইতে উক্ত আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১০/২০২১ এবং মোকাম রাজশাহীর সহকারী জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৫/২০২১ কে উক্ত আদালতগুলি হইতে প্রত্যাহার ক্রমে অত্র আদালতে আনয়ন করিয়অ শুনানির নিমিত্ত ঐগুলিকে অত্র আদালতে রাখা কিংবা অত্র আদালতের অধীনস্ত যে কোন উপযুক্ত আদালতে বদলী করা একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় দরখাস্তকারী পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইবে।

অতএব , প্রার্থনা, উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র দরখাস্তকে গ্রহণ ক্রমে পক্ষগণকে নোটিশ দিয়ে মোকদ্দমাটি মোকাম রাজশাহীর প্রথম যুগ্ন জেলা জজ আদালতে বিচারধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১০/২০২১ এবং মোকাম রাজশাহীর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৫/২০২১ কে উক্ত আদালতগুলি হইতে প্রত্যাহার ক্রমে অত্র আদালতে আনায়ন করিয়া শুনানির নিমিত্ত ঐগুলিকে অত্র আদালতে রাখিবার কিংবা অত্র আদালতের অধীনস্ত যেকোন উপযুক্ত আদালতে বদলী করিবার জন্য যথাবিহিত আদেশ দানে সুবিচার করিতে হুজুরের মর্জি হয়।

হলফনামা

আমি, এম এস মিরাজ , পিতা: মৃত: খলিল মিয়া , বয়স ৬০ বছর,থানা: মতিহার, জেলা: রাজশাহী, ধর্ম: ইসলাম, পেশা: ব্যাবসা, জাতীয়তা: বাংলাদেশী এতদ্বারা শপথ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যেঃ-

১। আমি অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী এবং অত্র মোকদ্দমার যাবতীয় ঘটনা ও তথ্যাদি সম্পর্কে উত্তম রুপে জ্ঞাত আছি।

২।অত্র হলফনামা এবং ইহার সহিত সংযোজিত দরখাস্তে উল্লেখিত যাবতীয় বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য জানিয়া উহাতে অদ্য ১৯/০১/২০২১ ইং তারিখ বেলা ১১:০০ টার সময় অত্র আদালতের হলফনামা কমিশনার সাহেবের সম্মুখে হাজির হইয়া অত্র হলফনামা সহি সম্পাদন করিলাম।

হলফকারী

স্বাক্ষর, তাং

হলফকারী আমার ‍পরিচিত। তিনি আমার সম্মখে অত্র হলফনামায় তাহার নিজ নাম সহি করিয়াছেন।আমি তাহাহে অদ্য ১৯/০১/২০২১ ইং তারিখে বেলা ১১:০০ ঘটিকার সময় অত্র আদালতের হলফনামা কমিশনার সাহেবের সম্মুখে সনাক্ত করিলাম।

আইনজীবী

স্বাক্ষর, তাং

General power of transfer and withdrawal.

Place of Suing

The Code of Civil Procedure, 1908 24.(1) On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard, or of its own motion without such notice, the High Court Division or the District Court may at any stage-

(a) transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any Court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or

(b) withdraw any suit, appeal or other proceeding pending in any Court subordinate to it, and

(i) try or dispose of the same; or

(ii) transfer the same for trial or disposal to any Court subordinate to it and competent to try or dispose of the same; or

(iii) retransfer the same for trial or disposal to the Court from which it was withdrawn.

(2) Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under sub-section (1), the Court which thereafter tries such suit may, subject to any special directions in the case of any order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn.

3. For the purposes of this section, Courts of Additional and Assistant Judges shall be deemed to be subordinate to the District Court.

4. The Court trying any suit transferred or withdrawn under this section from a Court of Small Causes shall, for the purposes of such suit, be deemed to be a Court of Small Causes.

