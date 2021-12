নিজস্ব প্রতিবেদক:

বাংলাদেশের ২২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে ০৩.০২.২০১৮ ইং তারিখে নিয়ােগ লাভ করেন সৈয়দ মাহমুদ হেসেন।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের বিচারিক জীবনে অনেক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন তার মধ্যে নিম্ন লিখিত রায় গুলো উল্লেখযােগ্য –

I) Formulated guidelines on sexual harassment at workplaces ano there is no law on sexual harass of Bangladesh National Won (BNWLA) Vs. Government of Ba 375 and 14 BLC 488.

II) First reported case on DNA test for determination of parentage in the case of Bangladesh Jatiya Mahila Ainjibi Samity Vs. Ministry of Home Affairs and others , reported in 61 DLR (AD) 371.

III) Judgment on environment in the case Metro Makers & Developers Ltd. VS. Bangladesh Environment Lawyers Association Ltd. (BELA) and others , reported in 66 DLR (AD) 181.

IV) On benami transaction, in the case of S. N. Kabir Vs. Fatema Begum and others, reported in 66 DLR(AD) 193.

V) Judgment on fatwa in case of Tayeeb (Md) and others Vs. Government of Bangladesh and others, reported in 67 DLR (AD) 57.

ইহাছাড়া লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে আপনার দেয়া রায় ঐতািসিক ও স্বরণীয় মাননীয় প্রধান বিচারপতির উক্ত রায় গুলাে ছাড়া বাংলাদেশের দুইটি ঐতিহাসিক রায় একটি মাসদার হােসেন মামলার রায় আরেকটি ষােড়শ সংশােধনীর রায় অশেষ অবদান যা জাতী যুগ যুগ ধরে স্মরন রাখবে। এই দুইটি ঐতিহাসিক রায়কে দেশের এবং দেশের বাহিরে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।

আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইবুনালের অনেক মামলার আপীলের রায় প্রদান করেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি অত্যান্ত দক্ষতার সাথে, ন্যায় পরায়নতার সাথে এবং স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়।