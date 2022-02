এডভোকেট কিশোর হাসান

শিল্পী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের আপিল বোর্ড‌ কর্তৃক দ্বিতীয় বার রায় প্রদানে ভিত্তি বা বৈধতা প্রসঙ্গে: আইনগত বিশ্লেষণ ও সমাধান।

শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন ফলাফলের পর আপিল বোর্ডের প্রদত্ত রিভিউয়ের রায়ের পর, পুনরায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আবারো বেআইনি ভাবে আপিল বোর্ড গঠন করিয়া আপিল বোর্ড কর্তৃক পুনরায় আপিলের ফল পরিবর্তন করিয়া আপিল বোর্ড ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ লংঘন করেছে।

কারন নির্বাচন কমিশনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে আপিল করা হয়েছে। আপিল বোর্ড নির্বাচনের ফলাফল সঠিক বলেছে। আপিল বোর্ডের প্রদত্ত রায়ের করনিক ভুল আপিল বোর্ড দ্বিতীয়বার আবেদন সাপেক্ষে পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু আপিল বোর্ড তার দেয়া প্রদত্ত রায় এমন ভাবে পরিবর্তন করতে পারে না যেখানে কোন পক্ষের অধিকার ও স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়।

এখানে মূল ইস্যু তিনটি।

১। আপিল বোর্ড ২৯ তারিখের পর গঠন‌ করতে পারে কিনা?

২। আপিল বোর্ড একবার রিভিউতে রায় দেয়ার পর দ্বিতীয়বার রিভিউ করে নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে কি না?

৩। আপিল বোর্ডের রিভিউয়ের রায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপিলকারীর করনীয় কি?

ইস্যু ১। এর উত্তর:

আপিল বোর্ডকে কতদিনের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আপিল শোনার সেটা শিল্পী সমিতির নির্বাচন আইন,‌ শিল্পী সমিতির গঠন তন্ত্র, সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের অর্পিত আইন‌, নির্বাচনী আইন এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে আলোকে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যদি আপিল বোর্ড গঠন করার ক্ষমতা না থাকার পর পুনরায় গঠন করলে সেটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ১০২ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

ইস্যু ‌২। এর উত্তর:

আপিল বোর্ডের রিভিউয়ের রায় যদি আপিল বোর্ডের কাছে চূড়ান্ত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ আপিল বোর্ডের প্রদত্ত রায় পরিবর্তন করার অধিকার ও আপিল বোর্ডের থাকেনা। আপিল বোর্ড একবার চূড়ান্ত রায় দেয়ার পর দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত রায় দেয়ার সুযোগ থাকেনা। এভাবে দ্বিতীয় বার ক্ষমতা বহির্ভূত বিচার করাকে Coram Non Judice, ultra vires বা এখতিয়ার বহির্ভূত, অসাংবিধানিক, আইনের লঙ্ঘন এবং গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ এর পরিপন্হি।

কারন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১‌ এ “আইন অনুসারে এবং কেবল মাত্র আইন অনুসারে” বিধান বলা হয়েছে। এছাড়াও আপিলেট ডিভিসনের Moyezuddin Sarkar vs State মামলার রায়ে 33 DLR (AD) 154 বলা হয়েছে “When a Tribunal has acted without jurisdiction or such Court or Tribunal is not properly constituted, that is to say, is coram non-judice, or has acted malafide, the power of the Supreme Court under Article 102 of the Constitution.

এছাড়াও Applellat Division Chairman vs Shawkat মামলার রায়ে 33DLR এ উল্লেখ করেছেন যে, Further it was pointed out that although an alternative forum is available if an order is passed without jurisdic­tion then that is corum-non-judice and the aggrieved person may come for relief under the writ jurisdiction

ইস্যু ৩।‌ উত্তর:

আপিল‌ বোর্ডের চূড়ান্ত রায়ের পর করনিক ভুল ব্যতীত অন্য কোন‌ কিছু পরিবর্তন করার কোন সুযোগ যেহেতু থাকে না, সেক্ষেত্রে আপিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কে আপিল বোর্ডের রিভিউয়ের রায়ের আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে হলে যথাযথ ক্ষমতা সম্পন্ন এখতিয়ার যুক্ত উচ্চ আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিকার চেয়ে রিট ফোরামে আবেদন করার হকদার থাকবেন, যদি অপিল বোর্ড কর্তৃক আবেদনকারীর সংবিধানের তৃতীয় ভাগের বর্ণিত কোনমৌলিক অধিকার, আইনে স্বীকৃত কোন অধিকার, অথবা ন্যায় পরায়নতার নীতি আইন অনুসরণ না করিয়া ভঙ্গ করেন।