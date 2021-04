শুভ জন্মদিন মাননীয় বিচারপতি জনাব খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক:-

মাননীয় বিচারপতি জনাব খোন্দকার দিলীরুজ্জামান ১৯৭৩ সালের ২৩শে এপ্রিল পাবনা জেলার চাটমোহর থানার ধরইল খোন্দকার বাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে এল.এল.বি (অনার্স) এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৭ সালে এল.এল.এম ডিগ্রী লাভ করেন।

তার পিতার নাম মরহুম খোন্দকার হাবিবুর রহমান ও মাতার নাম মরহুমা নুরজাহান খোন্দকার। বিচারপতি দিলীরুজ্জামান মহোদয় শিক্ষা জীবন শেষ করে সরাসরি আইন পেশায় প্রবেশ করেন এবং ১৯৯৯ সালে আইনজীবী হিসাবে সনদ লাভ করে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন।

তিনি ২০০১ সালের ফেব্রæয়ারীতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন এবং একই বছরের সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। বিচারপতি দিলীরুজ্জামান দেশের প্রথিতযশা আইনজীবী বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও সাবেক বিচারপতি জনাব এ. এফ. এম. মেজবাহ উদ্দীন মহোদয়ের সাথে জুনিয়র হিসেবে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি ২০০৯ সালে Common-wealth Secretariat Prosecution Training Programme সিডনি, অষ্ট্রেলিয়াতে অংশ গ্রহণ করেন। বিচারপতি দিলীরুজ্জামান ১৯৯৬ সালে Clinical Legal Educational Programme, Faculty of law, University of Rajshahi, (Organised by Ford Foundation of USA) তে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি ২০০৯ সালে ২৯শে মার্চ হতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত The Customs, Excise and VAT and Income Tax Law Course, Organized by Taxes Training Directorate, BCS Tax Academy তে অংশ গ্রহণ করেন।

বিচারপতি দিলীরুজ্জামান ২০১০ সালের ২৮শে জুন হতে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত International Workshop on Counter Terro-rism Capacity Building (CTCB-III), Organized by Bangladesh Centre for Terrorism Research (BCTR) under The Bangladesh Institute of Peach and Security Studies (BIPSS), supported by British High Commission. Dhaka-তে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্ব পর্যন্ত ডেপুটি এটর্নী জেনারেল হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে রাষ্ট্রের পক্ষে নিয়মিত মামলা পরিচালনা করেন।

বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান ৩১-৮-২০১৮ ইং তারিখে তিনি বাংলাদেশে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে জুন, ২০২০ ইং সনে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।