অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ ল’ইয়ার্স ক্রিকেট দলের টানা ৩য় জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক: সপ্তম ল’ইয়ার্স ক্রিকেট বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ল’ইয়ার্স ক্রিকেট একাদশকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এটি তাদের টানা তৃতীয় জয়।এর আগে গত সোম ও মঙ্গলবার শ্রীলংকা ও কমনওয়েলথ ল’ইয়ার্স ক্রিকেট একাদশকে হারিয়ে জয় পায় বাংলাদেশ। ম্যাচে ৮১ রান করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন বাংলাদেশ ল,ইয়ার্স ক্রিকেট একাদশের ইমরান।

Score Aus: 148/10, Shafiq :3/25, Akhter 3/30, tutul bhai 2, khalish :1, kisor :1 wicket

Bangladesh -149/6, Tutul: 0, Rana : 4, Imran 81 not out, Sumon 22, Kisor 22, Chanchal 4 not out

বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) নিউজিল্যান্ডের হামিলটনে ৪ উইকেটে জয় পায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ল’লইয়ার্স ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চঞ্চল মুখার্জি ও একরামুল হক টুটুল। ম্যানেজার হিসেবে আছেন আইনজীবী ফরহাদ হোসেন নিয়ন।

নিউজিল্যান্ডের হ্যামিলটন শহর থেকে সহ-অধিনায়ক একরামুল হক টুটুল বলেন, ২০১৫ ও ১৭ সালেও ল’ইয়ার্স ক্রিকেট বিশ্বকাপে আমরা অংশ নিয়েছিলাম। তখন জয় পাইনি। এবারই বিশ্বকাপে পর পর তিন ম্যাচে আমরা জয় পেয়েছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের।

ইন্টারন্যাশনাল ল’ইয়ার্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এর ব্যবস্থাপনায় নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া ল’ইয়ার্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এ বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে। এ বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে আটটি দল। আগামী ৯ জানুয়ারি বিশ্বকাপের সমাপ্তি হবে।

এর আগে ল’ইয়ার্স ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০০৭ ও ২০১৩ সালে ভারতে, ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডে, ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং ২০১৫/১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায়, ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়।