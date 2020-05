সুপ্রিম কোর্ট ও ঢাকা কোর্টের ভার্চুয়াল আদালতসমূহের ইমেইল এড্রেস

Share

Chamber Judge

Justice Md. Nuruzzaman

E-mail- chamberjudge@gmail.com

High Court Division

* All kinds of WRIT, CIVIL motion and related issue-

Justice Obaidul Hassan

E-mail- courtannex19@gmail.com

*All kinds of Criminal Motion and related issue-

Justice Jahangir Hossain

E-mail- courtannex5@gmail.com

* Under the Succession Act, 1925, jurisdiction over the contents of a deceased person without a will and a will; Litigation under the Divorce Act, 189; Admiralty Court Act, 2000 Jurisdiction, including Prize Court matters; Application under the Merchant Shipping Ordinance, 1983; Application form under the 2009 Trademark Act; Applications under the Companies Act of 1913 and 1994; Application form under the Banking Companies Act, 1991 (Act No. 14 of 1991); Appeals and applications under the Arbitration Act 2001 (Act No. 1 of 2001) related issue-

Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar

E-mail: courtmain12@gmail.com

*All kinds of Criminal Motion and related issue-

Justice JBM Hasan

E-mail- courtannex24@gmail.com

Nari-o-shishu Nijaton Tribunal No. 3, Dhaka

Narishishutribunal3dhaka@gmail.com

01756725053

মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল,

Mpedhaka20@gmail.com

01722603420

দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল নং-৪

Drutobichatribunal4dhaka@gmail.com

01711665917

Nari-o-shishu Nijaton Tribunal No. 4, Dhaka

Nashitra04judgecourt@gmail.com

01712797901

District Judge Court, Dhaka

1966aminulislam@gmail.com

01818192361

Nari-o-shishu Nijaton Tribunal No. 7, Dhaka

Narishishutribunal7dhaka@gmail.com

01786572057

Special Judge Court No. 8, Dhaka

Specialjudgecourt8@gmail.com

01681606000

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইবুনাল

atstribunaldha@gmail.com

01817649457

Nari-o-shishu Nijaton Tribunal No. 2, Dhaka

Narishishutribunal2.dhaka@gmail.com

01745343124

Nari-o-shishu Nijaton Tribunal No. 1, Dhaka

Narishishutribunal1.dhaka@gmail.com

01825815076

Special Judge Court No. 9, Dhaka

Specialjudgecourt9@gmail.com

01826414203

Savar/Ashulia/Dhamrai/GRP/Druto bichar

judicialchief@gmail.com

Mr. Md. Moniruzzaman

01926168744

Keraniganj/South Keraniganj/Dohar/nawbabganj/Non GR

Judicialchief1@gmail.com

Mr. Rajib Hasan

01516114095

Metro Session Judge, Dhaka

metrosessionsjudge1@gmail.com

01712085394

All kinds of criminal motion and related issue-

Justice JBM Hassan

Courtannex24@gmail.com

CR, GR, drugs, drug prosecutors, including human trafficking and Nari-O- Shishu Nijaton daman

virtual Court No.1-

Turag/Uttar Khan/Uttara East/Uttara West/Vatara/Airport/Badda/Banani/Cantonment/

Dakshin Khan/Gulshan/Khilkhet

Mr. Md. Sarafuzzaman Ansari

E-mail- cmmdhaka.vc1@gmail.com

Cell No. 01824427217

virtual Court No. 2-

Bangshal/Chackbazar/Dhanmondi/Hazaribag/Kalabagan/Kamrangirchar/Kotwali/Lalbagh/

New Market/Shahbag/Ramna Model/

Sutrapur

Mr. Sadbir Yasir Ashan Chowdhury

E-mail- cmmdhaka.vc2@gmail.com

Cell No. 01824427217

virtual Court No. 3-

Motijheel/Mugda/Paltan Model/Rampura/Jattrabari/Kadamtoli/Demra/Gandaria/Khilgaon/Sabujbag/Shahjahanpur/Shyampur/Wari

Mr. Devdas Chandra Adhikari

E-mail- cmmdhaka.vc3@gmail.com

Cell No. 01824427217

virtual Court No. 4-

Adabor/Bhashantek/Darus-Salam/Hatirjheel/Kafrul/Mirpur/Mohammadpur/Pallabi/Rupnagar/Shah Ali/Sher e Bangla Nagar/Tejgaon/Tejgaon Industrial

Mr. Rajesh Chowdhury

E-mail- cmmdhaka.vc4@gmail.com

Cell No. 01824427217

