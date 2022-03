সম্পাদনাঃ এম আই মিরাজ

অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তি MCQ পরীক্ষার অনলাইন আবেদনের বিস্তারিত নির্দেশিকা

অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তি MCQ পরীক্ষার অনলাইন আবেদনের ফরম পূরণ করতে নিচের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করুনঃ…………………………

বার কাউন্সিল ফরম পুরন করতে যা প্রয়োজনঃ-

১। সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ অথবা তথ্য

২। বার কাউন্সিল রেজি: নম্বর +রেজিষ্ট্রেশন বছর (ইয়ার)

৩। ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড)

৪। সাদা কাগজে স্বাক্ষর

৫। বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা

৬| জাতীয় পরিচয়পত্র

৭। মোবাইল নম্বর

৮। ৫ টি ফৌজদারী এবং ৫ টি দেওয়ানী মামলা

টাকার পরিমাণঃ রেগুলার আবেদন কারীর জন্য ৪,০২০ টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। রি- এপেয়ার্ড আবেদন কারীর জন্য ১,৬৩০ টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

মূল ফরমে যেতে হলে আপনার রেজিঃ নং, সাল এবং আবেদনের ধরণ যাচাই করে নিতে হবে ।

মূল ফরমে যেতে হলে আপনার রেজিঃ নং, সাল এবং আবেদনের ধরণ যাচাই করতে আপনাকে জানতে হবে আপনার রেজিষ্ট্রেশন কার্ড এর মেয়াদ ৬ বছর পার হয়ে গেছে কি না ? যদি আপনার রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ২৭/০৪/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে ৬ বছর পূণ না হয় এবং যদি আপনি পূর্বে বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তি পরীক্ষার এম সি কিউ/ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে আপনার আপনি রি- এপেয়ার্ড আবেদন কারী হিসেবে গন্য হবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনাকেপূর্বে বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তি পরীক্ষার এম সি কিউ/ লিখিত পরীক্ষার এডমিট কার্ডের রোল নম্বর ও সন প্রদান পূর্বক ১,৬৩০ টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

যদি আপনি প্রথমবার রেজিষ্ট্রশন কার্ড পেয়ে থাকেন এবং আপনার রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ২৭/০৪/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে ৬ বছর পূর্ণ না হয় সেই ক্ষেত্রে এবং যদি আপনি পূর্বে বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তি পরীক্ষার এম সি কিউ/ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার রেজিষ্ট্রেশন কার্ডটি রেগুলার আবেদন কারী হিসেবে গন্য হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ৪,০২০ টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে ।



যদি এমন হয় যে,আপনার রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ২৭/০৪/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে ৬ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে এবং যদি আপনি পূর্বে বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তি পরীক্ষার এম সি কিউ/ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন সেই সাথে এবছর এম সি কিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য পুনরায় রেজিষ্ট্রেশন কার্ড পাবার জন্য রিরেজিষ্ট্রেশন করেছেন তাদের রেজিষ্ট্রেশন কার্ডটি রেগুলার আবেদন কারী হিসেবে গন্য হবেন , সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ৪,০২০ টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

বার কাউন্সিল-এর ডাটাবেজে সংরক্ষিত আপনার রেজিস্ট্রেশনের বিস্তারিত তথ্য এখানে দেখতে পাবেন

এখানে কোন তথ্য ভুল থাকলে আপনি তা সংশােধনের জন্য আবেদন করতে পারেন।বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই এবং অনুমােদনের পরে সেটা গৃহীত হতে পারে।

ভুল সংশোধনের জন্য আবেদন ফরমটি উপরে বাম পাশে Registration Correction এর অপশন দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার আবেদনটি সংশোধন করতে পারবেন।

তবে মনে রাখবেন আপনার আবেদনটি সংশোধন করার সুযোগ পাবেন শুধুমাত্র টেলিটক নম্বরে টাকা জমা প্রদান করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ টাকা জমা প্রদান করা হয়ে গেলে আপনার আবেদনটি আর সংশোধন করতে পারবেন না। তবে যদি আপনি কোন গুরুতর তথ্য দিতে ভুল করে থাকেন বা আপনার তথ্যে ওয়েব সাইটে কোন ভুল থাকে তাহলে ভুল সংশোধনের জন্য আবেদন ফরমটি উপরে বাম পাশে Registration Correction এর অপশন দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার আবেদনটি সংশোধন করতে পারবেন। যদি তা না পারেন তাহলে সরাসরি বার কাউন্সিলে গিয়ে স্বশরীরে একটি সংশোধনী আবেদন করে সংশিষ্ট ডকুমেন্টসহ বার কাউন্সিলের সচিব বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

যারা টাকা জমা প্রদান করার পরে ভাবছেন আপনি আপনার আবেদন পত্রটির ভুল সংশাধন করবেন সে ক্ষেত্রে আপনার Registration Correction সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে নিচে দেওয়া ছবির মতো Application Not Found লেখা আসবে। সেক্ষেত্রে গুরুতর ভুল থাকলে সরাসরি বার কাউন্সিলে গিয়ে স্বশরীরে একটি সংশোধনী আবেদন করে সংশিষ্ট ডকুমেন্টসহ বার কাউন্সিলের সচিব বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনটি সংশোধন করা সহ আরো বিস্তারিত নির্দেশনা

তবে, সংশােধনের জন্য আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে কিন্তু অবশ্যই ফরম পূরণ ও ফি জমা দিতে হবে।

পরবর্তী ধাপে যেতে হলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখে আপনার শিক্ষানবিশ-কাল ন্যূনতম ৬ মাস এবং সর্বোচ্চ ৬ বছর হতে হবে।ক্ষেত্রবিশেষে (যেমন- ব্যারিস্টার) এটির ব্যতিক্রম হতে পারে।

পরবর্তী ধাপে চলুন………………………

উপরের নির্দেশনাগুলাে মনােযােগ সহকারে পড়ুন। সম্মতি প্রদান করতে টিক দিন এবং পরবর্তী ধাপে যান।

এটি মূল আবেদন ফরমের ১ম ধাপ

আপনার যােগাযােগের নম্বরসহ জীবনবৃত্তান্তের পুরােটাই এই ফরমে প্রদান করতে হবে।

আবেদনকারীর নাম, জন্ম তারিখসহ প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য স্ক্রীণে দেখানাে ফরম অনুযায়ী পূরণ করুন।

ফরম পূরণের সময় খেয়াল রাখবেন কোনো তথ্য দিতে যেন ভুল না হয়।

পরবর্তী অংশে চলুন

এখানে প্রদানকৃত মােবাইল নম্বরটি পরবর্তীতে সকল ধরনের যােগাযােগের জন্য ব্যবহৃত হবে । সুতরাং এটি সঠিকভাবে লিখুন

নিশ্চিত হওয়ার জন্য নম্বরটি পুনরায় লিখুন

ফরম এ যে মােবাইল নম্বরটি প্রদান করবেন তা সর্বদা সচল রাখতে হবে ( যাতে পরবর্তীতে বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ কোনাে এসএমএস প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে )

তথ্য পূরণ হয়ে গেলে পরবর্তী অংশে চলুন

শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য প্রয়োজনমত পূরণ করুন

এখানে এল.এল.বি (পাস) নির্বাচন করলে নীচের অংশে অবশ্যই একটি স্নাতক ডিগ্রীর তথ্য প্রয়ােজন হবে।

স্নাতক (অন্য), স্নাতকোত্তর অথবা বার-অ্যাট-ল ডিগ্রীর তথ্য প্রদান করতে চাইলে পাশে টিক দিন এবং প্রয়ােজনীয় তথ্য পূরণ করুন।

তথ্য পূরণ হয়ে গেলে পরবর্তী অংশে চলুন

ফরমের এই অংশটি আপনাকে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে পূরণ করতে হবে।আগে থেকেই ৫টি ক্রিমিনাল কেস এবং ৫টি সিভিল কেস-এর পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করে রাখুন।

একটি নমুন আপনাদের আবেদনের সুবিধার্থে নিচে দেওয়া হলোঃ-

List of 5 criminal cases

Criminal Case-1:

Case Number With Section*

Sessions Case No.905/2019

Section 138 of the NI Act

Name of the Court*

Learned Third Joint Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

State vs. Md. Ramadan

On behalf of *

On behalf of the accused

Present Position

Charge

Criminal Case-2:

Case Number With Section*

Uttara West 24 (6) 17

Section 406/420/506/109

Penal Code

Name of the Court*

Learned Metropolitan Magistrate Court No-31, Dhaka

Name of the Parties*

State vs. Md. Jewel Rana

On behalf of *

On behalf of the accused

Present Position

Charge

Criminal Case-3:

Case Number With Section*

Sessions Case No. 529/2016

Section 9 (b) of 19 (1) of the Narcotics Control Act of 1990

Name of the Court*

Learned 1st Additional Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

State vs. Md. Kamrul Hasan dealer

On behalf of *

On behalf of the accused

Present Position

Witness

Criminal Case-4:

Case Number With Section*

Sessions Case No. 3331/2018

Section 302/34 Penal Code

Name of the Court*

Learned 2nd Additional District and Sessions Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

State vs. Md. Rajibul Haque Rajib

On behalf of *

On behalf of the accused

Present Position

Witness

Criminal Case-5:

Case Number With Section*

CR Case No. 679/2018

Section 3 of the Dowry Prohibition Act

Name of the Court*

Learned Metropolitan Magistrate Court No. 27, Dhaka

Name of the Parties*

Mst. Bakul Akter Akhi vs. Md. Shahidul Islam

On behalf of *

On behalf of the plaintiff

Present Position

W/A

List of 5 civil cases

Civil Case-1:

Case Number With Section*

Civil suit no.164/2017

Name of the Court*

Learned Third Joint District Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

Mst. Laila Khan Gang vs. Mrs. Helana Rahman Gang

On behalf of *

On behalf of the defendant

Present Position

Framing of Issues

Civil Case-2:

Case Number With Section*

Civil suit no.83/2018

Name of the Court*

Learned 2nd Joint District Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

Md. Yamin Hawladar Gang vs. Md. Mosaddek Hossain Gang

On behalf of *

On behalf of the defendant

Present Position

Written Statement

Civil Case-3:

Case Number With Section*

Land Survey suit No.2952/2009

Name of the Court*

Learned Land Survey Tribunal, Dhaka

Name of the Parties*

Momtazul Islam Akanda Gang vs. Md. Maqbool Hossain Gang

On behalf of *

On behalf of the plaintiff

Present Position

Witness

Civil Case-4:

Case Number With Section*

Succession suit No.472/2017

Name of the Court*

LearnedThird Joint District Judge Court, Dhaka

Name of the Parties*

Md. Nurul Islam Mollah Gang vs. Tamanna Tabasum Gang

On behalf of *

On behalf of the plaintiff

Present Position

Witness

Civil Case-5:

Case Number With Section*

Civil suit no.26/2017

Name of the Court*

Learned Senior Assistant Judge, Dohar Court, Dhaka

Name of the Parties*

Md. Abul Hossain Mridha Gang vs. Md. Yanus Mridha Gang

On behalf of *

On behalf of the Ex parte

Present Position

Ex parte

প্রযোজ্যক্ষেত্রে বারের নাম পূর্বনির্ধারিত থাকতে পারে।

তথ্য পূরণ হয়ে গেলে পরবর্তী অংশে চলুন

এখানে “হ্যাঁ-বােধক” কোন উত্তরের ক্ষেত্রে আরও কিছু তথ্য প্রদান করতে হতে পারে

তথ্য পূরণ হয়ে গেলে পরবর্তী অংশে চলুন

ছবি ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করুন। ছবি ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী ধাপে দেয়া আছে।

সম্মতি প্রদান করুন

প্রদানকৃত তথ্যগুলো আরেকবার ভালোভাবে মিলিয়ে নিন।

সব ঠিকঠাক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করুন

আপনার আবেদনটি সঠিকভাবে সাবমিট হয়েছে…………………..নিচে দেখুন….

এটি আপনার ইউজার আইডি………নিচে দেখুন

ভবিষ্যত প্রয়োজনে এই পাতাটিকে ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করে রাখুন

পেমেন্ট পদ্ধতি

নীচের নির্দেশনাটি মনােযােগ সহকারে পড়ন, আবেদন ফি জমাদানের জন্য এই তথ্যগুলাে জরুরি।।মনে রাখবেন- সঠিকভাবে ফি জমা না হলে আবেদনটি বিবেচিত হবে না।এখানে দেখানাে নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন ফি জমা দিন।