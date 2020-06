আইন অনুযায়ীয় বার কাউন্সিল গেজেটের মাধ্যমে সনদ দিতে পারেন

Share

প্রায় দীর্ঘ তিন বছর পর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অধীনে আইনজীবী তালিকাভুক্তিকরণ এনরোলমেন্ট পরীক্ষার প্রথম ধাপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা যখন লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো তখন করোনা ভাইরাস এর প্রকোপের জন্য গত ১৭ই মার্চ থেকে দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হয়। এরপূর্বে ১৬ই মার্চ, শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা ” বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বনাম দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ” মামলার ১২ নাম্বার নির্দেশনা “The Bar Council shall complete the enrollment process of the applicants to be enrolled as advocates in the district court each calendar year.”

অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে এনরোলমেন্ট পরীক্ষার পুরো প্রক্রিয়া (লিখিত ও ভাইভা) সম্পন্ন করার জন্য স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বর্তমান সময়ে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ও দীর্ঘ প্রায় তিন বছর এনরোলমেন্ট পরীক্ষা না হওয়ায়, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ও ২০১৭ সালে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা লিখিত ও ভাইভা মওকুফ করে গেজেটর মাধ্যমে সনদ প্রদানের জন্য আবেদন করে আসছে। তারই অংশ হিসাবে ৭ই জুন রবিবার শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও আইন মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের বর্তমান দাবী ( প্রিলিমিনারি উর্ত্তীর্ণদের গেজেট ঘোষণার মাধ্যমে সনদ প্রদানের দাবী) সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ‘ The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972″ এর Article 40(1) এবং 40(2)(m) অনুযায়ী গেজেট বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২০১৭ ও ২০২০ সালে প্রিলিমিনারি উর্ত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করতে পারেন। এই বিষয়ে ” The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 ” এর Article (40)(1) এ বলা হয়েছে ” The Bar Council may, with the prior approval of the Government by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this order, ” অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৪০(১) অনুযায়ী বার কাউন্সিল গেজেটের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। কয়টি বিষয়ের উপরে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে ঠিক এর পরের অনুচ্ছেদ ৪০(২) এ, এই তালিকার Article 40(2)(m) বলা হয়েছে ” the examination to pass for admission as an advocate. ” এডভোকেট হিসাবে এনরোলমেন্টের জন্য যে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে সেই বিষয়ে বার কাউন্সিল গেজেটের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। অর্থাৎ বার কাউন্সিল যদি ইচ্ছে করে সেক্ষেত্রে ২০১৭ ও ২০২০ সালে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের গেজেটের মাধ্যমে সনদ প্রদান করতে পারেন। দীর্ঘ পরীক্ষাজট নিরসন, করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনা ও উচ্চ আদালতের রায়ের বিষয়টি বিবেচনা করে গেজেট বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২০১৭ ও ২০২০ সালে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ সকল শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সনদ প্রদান করবেন বলে আশা করেন।

