আইন বিভাগে লেকচারার নিয়োগ

ফেনী ইউনির্ভার্সিটি (এফইউ)

লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব ল।

খালি পদ:-২ টি

চাকরির দায়িত্বসমূহ:-

#বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম অনুসারে ক্লাস নেয়া

#পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও লেকচার উপকরন, এসাইনমেন্ট লিখা

#স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং/প্রক্টরিয়াল দায়িত্ব

#বিভাগীয় অন্যান্য দায়িত্বপালন

চাকরির ধরন:-ফুল টাইম

চাকরির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ:-

#এল.এল.এম ডিগ্রি সাথে প্রথম শ্রেণী/বিভাগ/এ গ্রেড সকল শিক্ষা পর্যায়ে

#অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে

কর্মস্থল:-ফেনী

বেতন:- আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের শেষ তারিখ:-২৪ অক্টোবর ২০২০

প্রকাশ তারিখ:-১৩ অক্টোবর ২০২০

আবেদন করার উপায়

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে উপদেশ করা যাচ্ছে (1845, Barahipur, Trunk Road, Feni-3900, Bangladesh)কাভার লেটার ও বিস্তারিত সিভি দিতে হবে ২ কপি ছবি ও সকল শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সনদ সাথে ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট /পে অর্ডার দিতে হবে। যারা কাজ করছেন তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

কোম্পানি তথ্যঃ Feni University 1845, Barahipur, Trunk Road, Feni-3900, Bangladesh www.feniuniversity.edu.bd

কোম্পানির তথ্যাবলীঃ-

ঠিকানা: ১৮৪৫, বড়হীপুর, ট্রাঙ্ক রোড, ফেনী-৩৯০০, বাংলাদেশ।

ওয়েব: www.feniuniversity.edu.bd

ব্যবসা: Feni University or FU is a private university of Bangladesh. The government of Bangladesh approved the establishment of Feni University in under the Private University Act-PUA 2010. The university was formally granted by UGC in November, 2012. As an institution of higher education, its aim is to promote and inculcate ethical standards, values and norms and flourish as a center of excellence in higher education in the country. The primary mission of FU is to provide tertiary education at a reasonable cost upholding higher academic standard in a range of subjects that are relevant to current and anticipated social and economic needs. FU is guided by a competent Board of Trustees who are highly qualified and established in their respective professions.