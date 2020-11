গাড়ির মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

গাড়ির মামলা কি তা আগে আমাদের জানতে হবে। তাছাড়া সড়ক চলাচলের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এসব নিয়ম না মানলে নিয়ম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের। বিভিন্ন নিয়মভঙ্গের কারণে পুলিশ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

কি কি কারণে গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে? গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ।মটর সাইকেল-মাইক্রো/কার/বাস ভাড়ায় ব্যবহৃত হলে? মাইক্রো/কার/বাস ভাড়ায় ব্যবহৃত না হলে? মামলা হলে করনীয় কি? গাড়ির মামলার ধারা ও জরিমানা।গাড়ির মামলা উঠানোর নিয়ম।গাড়ি কীভাবে জিম্মায় নেবেন? বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণের লিষ্ট ইত্যাদি।

“ড্রাইভিং লাইসেন্স” নির্দিষ্ট শ্রেণীর মোটরযান চালানোর জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) দ্বারা প্রদত্ত দলিল বা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্ত না হয়ে যারা গাড়ি চালায় তখন সেই ব্যক্তির নিকট থাকা গাড়িটির নামে মামলা দেওয়া হয় এটাই মূলত গাড়ির মামলা। এছাড়াই আইনে উল্লেখিত আরো অনেক নিওম কানুন ভঙ্গ করলেও গাড়ির নামে মামলা করা হয় বা জরিমান করা হয় ।

Fine for violating traffic rules & Power of arrest without warrant under motor vehicle Act 1983