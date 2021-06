নিজস্ব প্রতিবেদক

মহামানা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপীলেট জুরিসডিকশন এর গত ২০/১১/২০১৯ তারিখের নির্দেশনার আলোকে পােস্টমর্টেম রিপাের্টের কলাম পরিষ্কার, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে পূরণ ঐ একই ধরনের টাইপ কপিসহ যথাযথ কর্তপক্ষের কাছে দ্রুত সময়ে প্রেরণ ও সংরক্ষনের প্রয়ােজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নোটিশ প্রদান করেন।

উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহামানা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপিল নং- ১০৯৯৯/২০১৯ এর ২০/১১/২০১৯ তারিখের আদেশে নিমােক্ত নির্দেশনা পাওয়া যায়:

“Accordingly, we direct all the doctors who prepare the postmortem report of the dead hody of a deceased from now to fill-up the column of the postmortem report with a clear handwriting and to submit the same along with a typed copy of the said report within a shortest period of time to the concerned authority without fail

এমতাবস্থা, উক্ত নির্দেশনার আলােকে পােস্টমর্টেম রিপাের্ট এর কলামটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে পূরণ এবং একুপ রিপাের্টের টাইপ কপিসহ প্রয়ােজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জনা সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের কাছে দ্রুততম সময়ে প্রেরণ ও সংরক্ষণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরােধ করা হয়েছে।