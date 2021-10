১. বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মাদ সায়েম

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ( ২৯ মার্চ, ১৯৬১- ৮ জুলাই, ১৯৯৭) পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ ইং তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সায়েদ চৌধুরী তাকে নিয়োগ দেন।

তিনি ০৫ নভেম্বর, ১৯৭৫ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর তিনি বাংলাদেশের ৫ম রাষ্ট্রপতি এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদের পদত্যাগের পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত President & CMLA হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জিয়াউর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন।

বিচারপতি সায়েম পূর্ব পাকিস্তানের বার এবং বেঞ্চ উভয়েরই সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় তাঁর আইন অনুশীলন স্থানান্তর করেন এবং শেরে বাংলা এ কে এর অধীনে জুনিয়র হিসেবে কাজ করেন। স্বাধীনতার পর, তিনি ১৯৭২ সালে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

২. বিচারপতি সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হোসেন

বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হোসেন (১৯১৬-১৯৮২) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি দারুল উলুম আহ্ছানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন এবং তিনি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হবিগঞ্জ মহকুমা বারের সরকারি কৌসুলী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ফেডারেল কোর্টের এটর্নী এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার পূর্বসূরিদের মতো বার ও বেঞ্চ উভয়েরই অংশ নিযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রথমে হাইকোর্টের বিচারক এবং পরে আপিল বিভাগের বিচারক ছিলেন।

একজন বিচারক হিসাবে তিনি আইনের উপরে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করেছিলেন। মাহবুব হোসেনের মামলায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, একটি সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের কর্মচারীরা প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নেই বা মাস্টার এবং চাকরের সাধারণ নীতির অধীনে তাদের সাথে আচরণ করা হবে না, কিন্তু তাদের সেবার একটি জনসাধারণ চরিত্র রয়েছে বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং তাদেরকে শোনার সুযোগ না দিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না।

৩. বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন

বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন ( ১৯২৩- ২০১৩ ) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি আইন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যানও ছিলেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ভর্তি হন এবং আইনের উপর স্নাতক ডিগ্রি নেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং তালিকায় শীর্ষে স্যার রাসবেহারী ঘোষ স্মৃতি পদকে ভূষিত হন। ১৯৫০ -এর দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি এবং তার পরিবার কলকাতা থেকে চলে আসেন।

এমনকি তার সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পরও তিনি কাজ করেন দ্য বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান রাইটস – এটি একটি সংগঠন যা মূলত সংখ্যালঘু অধিকারের জন্য কাজ করে।

৪. বিচারপতি ফজলে কাদেরী মোহাম্মদ আবদুল মুনিম

বিচারপতি ফজলে কাদেরী মোহাম্মদ আবদুল মুনিম (১৯২৪-২০০১) ১৯৮২ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে, তিনি ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজও করেন।

বিচারপতি ফজলে কাদেরী মোহাম্মদ আবদুল মুনিম ১৯৯৬ সালের ৬ আগস্ট বাংলাদেশ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন, কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে এই পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৯৯৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তিনি Rights of Citizens under the Constitution and Law (1975), Legal Aspects of Martial Law (1989) দুটি বই রচনা করেন।

৫. বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৮) মাত্র এক মাসের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি লিঙ্কনস ইন থেকে বার-এ-ল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ঢাকা হাইকোর্টের একজন অত্যন্ত দক্ষ্য/ সক্রিয় অনুশীলনকারী ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে উক্ত আদালতের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি ১৯৭১ সালে হাইকোর্টের বিচারক এবং ১৯৭৮ সালে আপিল বিভাগে বিচারপতি নিযুক্ত হন।

একজন বিচারক হিসেবে, ৮ম সংশোধনী মামলায় তার সিদ্ধান্তকে সাংবিধানিক আইনজীবীরা দেশের আইনগত ইতিহাসে একটি ল্যান্ডমার্ক নজির হিসেবে গণ্য করে।

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সামাজিক কাজে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির চেয়ারম্যান এবং চেশায়ার ফাউন্ডেশন হোম ম্যানেজমেন্ট কমিটির (১৯৮০-১৯৯৮) চেয়ারম্যান ছিলেন। অবসরের পর তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান রাইটসের সভাপতি হন। বদরুল হায়দার চৌধুরী স্মৃতিচারণের একটি বই লিখেছিলেন, সেই দিনগুলো (১৯৫৬) নামে যা তাকে লেখক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে, দ্য লং ইকোস (১৯৯০) এবং দ্য ইভোলিউশন অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ (১৯৯১)।

৬. বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ

৭. বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ (জন্ম: ১৯৩০) তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং দুইবার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন; একবার ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন ভূমিকায় যা এইচ.এম. এরশাদ এবং পরবর্তীতে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত পূর্ণ পাঁচ বছরের মেয়াদ।

কর্মজীবন:-

পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে একাধিক পদে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন বিভিন্ন জেলায় জেলা ও দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরে ১৯৮০ সালে তিনি আপিল বিভাগে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি থাকাকালীন তিনি কিছুদিনের জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন।

ঢাকা ল রিপোর্টস, বাংলাদেশ লিগ্যাল ডিসিশন এবং বাংলাদেশ কেস রিপোর্টে তার প্রচুর রায় প্রকাশিত হয়েছে। সেবা বিষয়ক, নির্বাচনী বিরোধ এবং শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক নিয়ে তার কিছু রায় অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর বিষয়ে তার রায় দেশের সাংবিধানিক উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি ১৯৮৪ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন যখন তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পে-স্কেলের উর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয়েছিল। তিনি ১৯৭৮ সালের আগস্ট থেকে ১৯৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আপীল জজ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

৭. বিচারপতি হাবিবুর রহমান

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯২৮-২০১৪)) একজন শিক্ষাবিদ, লেখক, আইনজীবী এবং আইনবিদ ছিলেন। অনেক জায়গায় বিস্তৃত একটি দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট ক্যারিয়ার, হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন যা ১৯৯৬ সালের জুনের সংসদীয় নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করে।

হাবিবুর রহমান ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন যেখানে পরবর্তীতে আইন অনুষদের ডিন (১৯৬১) এবং ইতিহাসের পাঠক পদে (১৯৬২-১৯৬৪) দায়িত্ব পালন করেন। হাবিবুর রহমান ১৯৬৪ সালে পেশা পরিবর্তন করেন এবং ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগ দেন।

তার আইনি জীবনে তিনি সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৯৬৯), হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের (১৯৭২) সহ-সভাপতি এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য (১৯৭২) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ১৯৭৬ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯০-৯১ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং ১৯৯৫ সালে তাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল।

তার বিচারিক দক্ষতা তার মতামত এবং ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হয় যেমনটি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অনেকগুলোতে উচ্চারিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যেমন, অ্যাডমিরাল্টি এখতিয়ার, সংবিধান সংশোধন, নাগরিকত্ব, হাবিয়াস কর্পাস, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং আদালতের এখতিয়ার।

একজন চিন্তাশীল লেখক হাবিবুর রহমানের বৈচিত্রময় বিষয়ে আগ্রহ ছিল। তাঁর কিছু সাহিত্য এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা নিম্নরূপ: ল অফ রিকুইজিশন (১৯৬৬), জঠশাব্দ (১৯৭৪), রবীন্দ্রপ্রধান সঞ্জনা ও পার্থকী বিচার (১৯৮৩), মাতৃভাষাশ্বর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), কোরান-সূত্র (১৯৮৪), গঙ্গারধি দ্য থেকি বাংলাদেশ (১৯৮৫), বাচন ও প্রবচন (১৯৮৫), রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-বাইখ্যা (১৯৮৬), রবীন্দ্র-বাক্য শিল্প সঙ্গীত হে সাহিত্য (১৯৮৬), আমারা কি জাবো-নাটর কাছে যারা শুধু বাংলাই কথা বলি (১৯৯৬), বাংলাদেশ দিরজা জিবিহোকস (১৯৯৬), ১৯৯৬ শান্তির রাস্তা কিন্তু কোথাও যাওয়া যায় না।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৯৮৪ সালে সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০০৭ সালে একুশে পদক এবং অন্যান্য উদ্বেগ থেকে বেশ কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো; বাংলা একাডেমির ফেলো; সম্মানসূচক Bencher, Lincoln’s Inn; এবং অনারারি ফেলো, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরচেস্টার কলেজ।

৮. বিচারপতি এটিএম আফজাল

বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ আফজাল ছিলেন বাংলাদেশের অষ্টম প্রধান বিচারপতি। তিনি ২০০০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। লে-কর্নেল আবু তাহেরের বিচারে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন।

৯. বিচারপতি মোস্তফা কামাল

বিচারপতি মোস্তফা কামাল (জন্ম:- ১৯৩৩-২০১৫) তিনি বাংলাদেশের নবম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি “বাংলাদেশে এডিআর -এর জনক” হিসেবে বিবেচিত। তিনি বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) পথিকৃত ছিলেন।

১৯৫০ সালে বিচারপতি কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যথাক্রমে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে কামাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করেন এবং তার বি.এ. (অনার্স) এবং এম.এ. উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেনীর ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।

তিনি আর্টস ফ্যাকাল্টির সকল প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পাকিস্তান সরকার থেকে বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান যেখানে তিনি ১৯৫৮ সালে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স (এলএসই) থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। যখন তিনি তার মাস্টার্সের জন্য অধ্যয়ন করছিলেন, তখন তিনি লিঙ্কনস ইন (লন্ডন, ইউকে) -এ যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে তাকে বারে ডাকা হয়।

তিনি বার-এ-ল ডিগ্রি অর্জনের পর ঢাকায় ফিরে আসেন এবং একই বছর একজন আইনজীবী হিসেবে তার পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৯৬১ সালে, তিনি খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ পর্যন্ত অব্যাহত থাকেন।

তিনি সেই সময়কালে রাজউকের (তখন ডিআইটি নামে পরিচিত) আইন উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ সালে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৯৭৭ সালে তিনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৯ সালে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরে ১৯৮৯ সালে আপিল বিভাগের বিচারপতি হন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকের আইনি ও বিচারিক সক্ষমতা নির্মাণ প্রকল্পের (এল অ্যান্ড জেসিবিপি) সামগ্রিক সমন্বয়কারী হিসেবে বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) চালু করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি কামাল বিখ্যাত মাসদার হোসেন মামলায় তার যুগান্তকারী রায়ের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত যা ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার দিকে নিয়ে যায়। তিনি ড. মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন যেখানে তিনি “লোকাস স্ট্যান্ডি” এর বিধানগুলি নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন – আপিল বিভাগকে আরও উদার মনোভাব নিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি হেফজুর রহমান বনাম শামসুন্নাহার বেগমের বিখ্যাত মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তকেও বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং উচ্চ আদালত বিভাগের রায়ে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন যা মৌলিক ইসলামী জ্ঞান, নীতি এবং দর্শনকে উপেক্ষা করে।

১০. বিচারপতি লতিফুর রহমান

বিচারপতি লতিফুর রহমান ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ২০০১ সালের নির্বাচন পরিচালনা করেন।

লতিফুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ সম্মান (১৯৫৫) এবং এম.এ (১৯৫৬) অর্জন করেন। পরবর্তীকালে, তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেন। পেশাগত জীবনের শুরুতে লতিফুর রহমান কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এবং জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬০ সালে বারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে পেশা শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে, লতিফুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত হন, যেখানে তিনি ১৯৮১ সালে স্থায়ী বিচারপতি হন। লতিফুর রহমান ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারক হিসেবে যোগ দেন এবং ১ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন।

তত্তবধায়াক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা বইয়ে লতিফুর রহমান সরকারের প্রধান হিসেবে তার প্রশাসনের ৮৭ দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

১১. বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী

বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের একাদশ প্রধান বিচারপতি। অবসরের অনেক বছর পর, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে ঘিরে ম্যাচ ফিক্সিং কেলেঙ্কারির তদন্ত ও চেষ্টা করার জন্য তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ট্রাইব্যুনালের নেতৃত্ব দেন। প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের জন্য “তাৎক্ষণিক” ভিত্তিতে একজন বিচারক নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেক বিচারকই এই মামলার বিচার করতে “বিব্রত” হয়েছিলেন-কিন্তু সরকার তার পরামর্শে কর্ণপাত করেনি।

১২. বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী

বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী (জন্ম ও মৃত্যূ:- ১৯৩৮-২০০৪) তিনি বাংলাদেশের দ্বাদশ প্রধান বিচারপতি ছিলেন । বিচারপতি মইনুর ১৯৭৫ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্টে অনুশীলন করার পর ১৯৯০ সালে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এবং ২০০০ সালে আপিল বিভাগে নিযুক্ত হন।

১৩. বিচারপতি খন্দকার মাহমুদুল হাসান (কে.এম হাসান)

বিচারপতি খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জন্ম: ১৯৩৯)।তিনি কেএম হাসান নামে বেশি পরিচিত। তিনি একজন আইনজীবী, কূটনীতিক এবং আইনবিদ । তিনি ঢাকায় বি.এ (অনার্স), এম.এ এবং এল.এল.বি ও লন্ডনে এল.এল.এম এবং লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টার-এট-ল সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হন, বিচারপতি খন্দকার মাহমুদুল হাসান ১৯৯৯ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ২০ জানুয়ারি, ২০০২ সালে আপিল বিভাগে উন্নীত হন। তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইরাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক ইনস্টিটিউট এবং আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন।

১৪. বিচারপতি সৈয়দ জিল্লুর রহমান মুদ্দাসির হোসেন

বিচারপতি সৈয়দ জিল্লুর রহমান মুদ্দাসির হোসেন ১৯৪০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ১৪ তম প্রধান বিচারপতি। তিনি হবিগঞ্জ জেলা বারের সিনিয়র অ্যাডভোকেট সৈয়দ মো: মুমিদুল হোসেনের ছেলে এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হোসেনের ভাগ্নে। তিনি যথাক্রমে ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে এবং পরে ১৯৮০ সালে আপিল বিভাগের একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার সেন্ট্রাল ল কলেজে খন্ডকালীন প্রভাষক ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পরীক্ষক এবং প্রশ্ন সেটার ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ল রিপোর্টের রিপোর্টার ছিলেন।

১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং দুই বছর পর ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে উন্নীত হন। ২০০২ সালে তিনি আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৫. বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন

বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছিলেন বাংলাদেশের ১৫ তম প্রধান বিচারপতি। তাকে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিয়োগ করেছিলেন। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগকে জরুরী অবস্থার বিধানের অধীনে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে নিষেধ করেছেন এমন রায় প্রদানের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত।

১৬. বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন

বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন ( জন্ম ও মৃত্যূ:- ১৯৪২-২০১৭))। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৬৬ সালে তিনি এলএলবি পাস করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন । ১৯৮৪ সালে তিনি জেলা জজ হন এবং চারটি ভিন্ন জেলায় এই ভূমিকা পালন করেন।

বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন ২০০৩ সালের ১৩ জুলাই আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হন। ১৯৯৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করা হয় এবং ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ সালে তার চাকরি নিশ্চিত করা হয়।

তিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার আগে ২০০৪ সাল থেকে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৭. বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম

বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম ১৯৪৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে ১৯৬৭ সালে দ্য লিংকনস ইন থেকে বার এট ল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন আইনজীবী হিসাবে এবং পরে ১৯৮০ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি হাইকোর্ট বিভাগে এবং পরে ২০০৩ সালে আপিল বিভাগে বিচারক নিযুক্ত হন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি থাকাকালীন তিনি ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এবং ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী বিচারের প্রধান লেখক ছিলেন, আইনের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের দণ্ডিত হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখা, কোম্পানি আইন (বাংলাদেশ), ১৯৯৪ সালে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা, এবং পরিবেশ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে বাজার নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা।

একজন আইনজীবী হিসেবে, বিচারপতি তফাজ্জল সক্রিয়ভাবে শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সিটি ল কলেজে অ্যাডজাংন্ট ফ্যাকাল্টি ছিলেন। তিনি ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে একজন পরীক্ষক ছিলেন। বাংলাদেশের কর্পোরেট আইন কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং কোম্পানি আইন (বাংলাদেশ), ১৯৯৪ এর খসড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিচারপতি তাফাজ্জল তার বার ভোকেশনাল কোর্স করার সময় বিবিসিতে একজন সংবাদ উপস্থাপক ছিলেন।অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি তফাজ্জল এবং বিচারপতি আওলাদ আলি প্রথম বাংলাদেশী বিচারক ছিলেন যারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেদারল্যান্ডসের হেগের স্থায়ী আদালতের সালিশ আদালতে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৮. বিচারপতি ফজলুল করিম

বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১৯৪৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।মোহাম্মদ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম বারে এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৭৯ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন এবং১৯৮২ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বিচারপতি ফজলুল করিম ১৯৯২ সালে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকের পদে এবং ১৯৯৪ সালে আদালতের একজন নিয়মিত বিচারকের পদে উন্নীত হন। ২০০১ সালে তিনি আপিল বিভাগের বিচারকের পদে উন্নীত হন।

তিনি ১৯৯৬ সালে কোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং কোর্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিম অব ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টের চেয়ারম্যান, এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাডভাইজরি ফোরাম “লিঙ্গ সমতা ইস্যুতে বিচারিক শিক্ষা” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মধ্যস্থতা এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির স্কিম হিসাবে কাজ করেছিলেন।

১৯. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক

বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি এবং লিংকনস ইন থেকে বার-এট- ল সম্পন্ন করেন। খায়রুল হক যথাক্রমে ১৯৭০, ১৯৭৬ এবং ১৯৮২ সালে জেলা আদালত, হাইকোর্ট বিভাগ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন অ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে একই বিভাগের বিচারক এবং ২০১০ সালে আপিল বিভাগে সিনিয়র জজ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পরে, ২০১১ সালে তিনি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

বিচারপতি খায়রুল হক হাইকোর্ট বিভাগে তার বিচারকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে রায় দেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন ১৯৭১ সালে। তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা – রাজধানীর চারপাশে দূষণ থেকে এবং দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি রক্ষার জন্য।

২০. বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন

মেয়াদকাল : ১৮ মে ২০১১ থেকে ১৬ জানুয়ারী ২০১৫

বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন ১৯৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং আইনবিদ ছিলেন । তিনি ১৯৭০ সালে এলএলবি ডিগ্রি, ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ডিইউ) থেকে সাংবাদিকতায় এম এ ডিগ্রি, ১৯৭৭ সালে শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.এম ডিগ্রি এবং ১৯৮০ সালে লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টার-অ-ল ডিগ্রি অর্জন করেন।

বিচারপতি মুজাম্মেল নাইজেরিয়ার মিয়াদিগুড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদ, সিটি ল কলেজ, ধানমন্ডি আইন কলেজ এবং ঢাকার ভূঁইয়া একাডেমির শিক্ষক এবং ঢাবিতে এলএলবি (অনার্স) এবং এলএলএম উভয়ের পরীক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ এবং ১৯৭৮ সালে জেলা আদালত এবং হাইকোর্ট (এইচসি) এসসি বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি ১৯৯৮ সালের ২৭ এপ্রিল হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং ১৬ জুলাই, ২০০৯ সালে আপিল বিভাগের বিচারকের পদে উন্নীত হন।

আপিল বিভাগে বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে বিচারপতি মুজাম্মেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড এবং সংবিধানের ৫ম এবং ১৩ তম সংশোধনী সহ বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন।

২১. বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এস.কে সিনহা ছিলেন বাংলাদেশের ২১ তম প্রধান বিচারপতি। তিনিই প্রথম অমুসলিম বিচারক যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত। সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা, এস.কে. সিনহা ১৯৭৪ সালে সিলেট জেলা আদালতে একজন অ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি যথাক্রমে হাইকোর্ট বিভাগে ১৯৭৮ এবং ১৯৯০ সালে আপিল বিভাগে অ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। এস. কে সিনহা ১৯৯৯ সালে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এবং ২০০৯ সালে আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে উন্নীত হন।

তিনি ২০১১ সালে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ২০১৫ সালে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিনহা ১৬ তম সংশোধনী মামলার লেখক ও বিচারক ছিলেন। রায়ে তার পর্যবেক্ষণ ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং অনেক নাটক এবং দুর্নীতির অভিযোগের পর, আর্থিক অনিয়ম এবং নৈতিক স্খলনের কারণে ১১ নভেম্বর, ২০১৭ সালে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব মিয়াহ (ভারপ্রাপ্ত)

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব মিয়া বার এবং বেঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই একটি দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট ক্যারিয়ার করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জেলা আদালতে এবং পরে ১৯৭৬ সালে হাইকোর্ট বিভাগে অ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি ১৯৯৯ সালে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০০১ সালে তাকে মেয়াদ দেওয়া হয়। তিনি ২০১১ সালে আপিল বিভাগে উন্নীত হন। ৩ অক্টোবর ২০১৭ থেকে মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব মিয়া বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন ।

আবদুল ওয়াহাব মিয়া ১৬ তম সংশোধনী এবং ১৩ তম সংশোধনী মামলায় অসম্মত রায় সহ একাধিক যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন।২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তিনি আপিল বিভাগে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২২. বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বাংলাদেশের ২২ তম প্রধান বিচারপতি। বিএসসি এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি স্কুল অব আফ্রিকান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড লিগ্যাল স্টাডিজ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “কমনওয়েলথ ইয়াং লায়ার্স কোর্স” সম্পন্ন করেন।

সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১৯৮১ সালে জেলা আদালতে আইন চর্চা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি হাইকোর্ট বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হন। ২০০৩ সালে তাকে হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারক করা হয়। ২০১১ সালে তিনি আপিল বিভাগে উন্নীত হন।

সম্পাদনায়ঃ এবিএম শাহজাহান আকন্দ মাসুম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও সম্পাদক, বিডিলনিউজ.কম এবং শহীদুল ইসলাম সাগর, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।