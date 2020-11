‘Counsels on Cycles’ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে নতুন বাই সাইকেল স্ট্যান্ডের উদ্বোধন

পরিবেশ দূষণ রোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে স্বতন্ত্র বাই-সাইকেল লেন চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি।

‘No pollution is the only solution’ এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্মিত ‘Counsels on Cycles’ নামকরনে নতুন বাই সাইকেল স্ট্যান্ডের উদ্বোধনকালে এই আহ্বান জানানো হয়।

সমিতির সম্মানিত সভাপতি, সিনিয়র এডভোকেট জনাব এ এম আমিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলের পরিচালনায় এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: আশরাফুল কামাল।

উল্লেখ্য, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যদের ব্যবহারের জন্য উপহার হিসাবে ১০টি বাই-সাইকেল

প্রদান করেছে এবং আরো ১০টি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।